Manca poco al match che metterà di fronte il Torino di Ivan Juric alla Cremonese di Massimiliano Alvini. Juric è alle prese con due assenti. Ancora out David Zima, che tornerà a disposizione nell’arco di 15 giorni, così come Aleksej Miranchuk. Il russo dopo il gol all’esordio col Monza si è infortunato alla coscia destra e si rivedrà in campo tra circa un mese. Nessuno squalificato o indisponibile per i padroni di casa.

Convocati Cremonese: ecco i giocatori a disposizione di Alvini

Massimiliano Alvini ha selezionato 27 giocatori per la sfida con il Torino. Rispetto alla gara con la Roma si aggiunge ai convocati Escalante, squalificato nello scorso turno dopo l’espulsione con la Fiorentina.

PORTIERI: Radu, Saro, Sarr

DIFENSORI: Aiw, Bianchetti, Chiriches, Ghiglione, Lichoshvili, Ndiaye, Quagliata, Sernicola, Valeri, Vasquez

CENTROCAMPISTI: Acella, Ascacibar, Baez, Castagnetti, Escalante, Milanese, Pickel

ATTACCANTI: Buonaiuto, Ciofani, Dessers, Di Carmine, Okereke, Tsadjout, Zanimacchia

Convocati Torino

