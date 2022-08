Le formazioni ufficiali di Cremonese-Torino, sfida valida per la terza giornata di campionato: ecco le scelte di Alvini e di Juric

nostro inviato a Cremona – E’ il giorno dell’esordio di Perr Schuurs. Ivan Juric ha scelto il difensore olandese come centrale nella difesa a tre granata rinunciando a Koffi Djidji, ai lati dell’ex Ajax ci sono infatti Alessandro Buongiorno e Ricardo Rodriguez. In attacco Antonio Sanabria ha vinto il ballottaggio con Pietro Pellegri. A centrocampo da segnalare la presenza di Karol Linetty ancora una volta preferito, per scelta tecnica a Sasa Lukic.

Cremonese-Torino, formazioni ufficiali

Ecco chi gioca la sfida di oggi:

Cremonese (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Baez, Pickel, Escalante, Valeri; Zanimacchia; Okereke, Dessers. A disposizione: Saro, Sarr, Ascacibar, Ciofani, Buonaiuto, Di Carmine, Sernicola, Ghiglione, Castagnetti, Acella, Quagliata, Lochoshvili, Ndiaye, Milanese, Tsadjout. Allenatore: Alvini.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Buongiorno, Schuurs, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Aina; Vlasic, Radonjic; Sanabria. A disp. Berisha, Gemello, Bayeye, Adopo, Lukic, Vojvoda, Pellegri, Garbett, Lazaro, Ilkhan, Djidji, Seck. All. Juric