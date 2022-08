La probabile formazione della Cremonese: ecco le scelte di Massimiliano Alvini per la terza giornata di campionato

Dopo la vittoria di Monza e il pareggio interno con la Lazio, per il terzo turno di campionato il Torino farà visita alla Cremonese. La formazione allenata dall’esordiente in massima serie Massimiliano Alvini è uscita sconfitta da entrambi gli incontri dal ritorno in Serie A, che l’hanno vista fronteggiarsi con squadre del calibro di Fiorentina e Roma. C’è un Toro che punta a dare continuità alle buone prestazioni delle prime due giornate e una Cremonese che ambisce a conquistare punti dopo una lunga assenza dalla A. In programma un match molto insidioso per la squadra di Juric, nonostante per rosa il Torino parta sicuramente favorita. Il rischio è di scambiare la trasferta di Cremona per una passeggiata. Al termine dei novanta minuti si avranno dunque risposte maggiori sulla maturità del Torino, in vista di una lunga stagione.

Cremonese, rientra Escalante ma va in panchina. Tante conferme per Alvini

Il tecnico Massimiliano Alvini darà continuità al modulo utilizzato nei precedenti incontri. 3-4-1-2 con Radu in porta e il confermato terzetto difensivo composto da Aiwu, Chiriches e Lochoshvili a difesa del portiere romeno. Alvini conferma la stessa linea mediana di Roma. Il tecnico ritrova Escalante dalla squalifica, ma è probabile che non porta dal primo minuto. Al fianco di Pickel giocherà Ascacibar con Ghiglione (in ballottaggio con Sernicola) e Valeri a interpretare nuovamente il ruolo di mezz’ali. Anche offensivamente Alvini non cambia nulla con Zanimacchia unico trequartista, a supporto del duo Dessers e Okereke.

La probabile formazione della Cremonese: ecco chi gioca

Probabile formazione Cremonese (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Chiriches, Lochoshvili; Ghiglione, Pickel, Ascacibar, Valeri; Zanimacchia; Dessers, Okereke. A disp. Saro, Sarr, Bianchetti, Sernicola, Quagliata, Ndjaie, Escalante, Milanese, Tsadjout, Buonaiuto, Di Carmine, Ciofani. All. Alvini

Indisponibili: nessuno

Squalificati: nessuno