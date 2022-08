La probabile formazione del Torino: confermati difesa e attacco. Juric può cambiare in mediana con Lukic e a sinistra con Vojvoda

Il Torino affronterà sabato alle ore 18.30 la Cremonese di Massimiliano Alvini in un match valevole per il terzo turno di campionato. Il tecnico granata Ivan Juric dovrà fare ancora a meno di David Zima e Aleksej Miranchuk. Una quindicina di giorni per rivedere in campo il primo, mentre per il russo si dovrà attendere un mese. Per il resto, è un Toro che vuole trovare conferme dalle prestazioni positive con Monza e Lazio. La trasferta di Cremona, nonostante i favori del pronostico, non sarà una passeggiata. Fare risultato sarebbe un ottimo segnale per i granata in vista degli obiettivi che segneranno una lunga stagione.

Torino: Lukic fa sedere Linetty, non è il momento di Schuurs

Il Torino giocherà la seconda trasferta della stagione con lo stesso modulo che contraddistingue dall’arrivo in panchina di Ivan Juric. 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic in porta e la confermatissima difesa a tre che ha mantenuto la porta inviolata con la Lazio, composta da Djidji e Rodriguez braccetti e Buongiorno come perno centrale. In mediana la novità è il possibile ritorno dal primo minuto di Lukic, dopo essere rimasto fuori dall’undici inziale con Monza e Lazio, al posto di Linetty. Al suo fianco ovviamente Ricci, mentre Juric darà una nuova rispolverata alle fasce. Singo e Aina rischiano il posto, quest’ultimo in particolare con Vojvoda pronto a prendersi la titolarità. Dalla trequarti in poi Juric mantiene gli stessi interpreti con Vlasic a destra e Radonjic a sinistra, alle spalle dell’unica punta Sanabria.

La probabile formazione del Torino

Probabile formazione del Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria. A disp. Berisha, Gemello, Bayeye, Adopo, Linetty, Pellegri, Lazaro, Ilkhan, Schuurs, Seck. All. Juric

Indisponibili: Zima, Miranchuk

Squalificati: nessuno