Infermeria Torino / Il difensore ceco e l’ala russa resteranno ancora ai box. Miranchuk si rivedrà tra un mese

Il Torino si appresta ad affrontare il terzo ostacolo di questa nuova stagione iniziata con un pareggio e una vittoria. La prestazione con la Lazio ha lasciato buone impressioni in particolare per quanto riguarda i meccanismi difensivi. Buongiorno sta man mano assimilando conoscenze per improvvisarsi di colpo titolare al centro della difesa, in attesa di un ballottaggio con Peer Schurrs. Non solo l’olandese tra i difensori che aspetta Juric. Dal 30 luglio il tecnico non può fare affidamento su David Zima, proprio nel momento di transizione col ceco molto spesso accreditato e nella scorsa stagione svezzato come il prescelto per sostituire Gleison Bremer. L’infortunio patito a Nizza ha rallentato questa sua scalata nella difesa granata, che ad oggi presenta molta più concorrenza, non come braccetti, ma specie nel ruolo di centrale. Zima ha saltato dunque tutti e tre gli incontri ufficiali di questa stagione e sarà sicuramente fuori a Cremona, con qualche riserva per Atalanta e Lecce.

Miranchuk ritorna dopo la pausa

Out anche Aleksej Miranchuk. Il russo ha segnato il primo gol del Torino di questo campionato per poi uscire bruscamente di scena. Fondamentale per Juric recuperarlo, ma con i tempi che occorrono. Si cerca di preservalo e rivederlo in campo tra un mese: tornerà probabilmente a inizio ottobre, dopo la pausa per le nazionali che vedrà fermi i granata nel fine settimana del 24 e 25 settembre.