Crotone-Torino, le formazioni ufficiali: Izzo recupera e viene schierato titolare in difesa, Verdi va ancora una volta in panchina

E’ Federico Bonazzoli il partner di Simone Zaza scelto da Davide Nicola per la partita contro il Crotone. Non potendo contare su Andrea Belotti il tecnico granata ha deciso di puntare sul numero 26: ancora panchina quindi per Simone Verdi che potrebbe comunque essere utile a partita in corso, così come Antonio Sanabria, alla sua prima convocazione. In difesa Nicola ha recuperato Izzo, che in settimana aveva avuto qualche problema di lombalgia. Serse Cosmi schiera invece il suo Crotone con il 3-4-1-2 con Messias alle spalle della coppia formata da Ounas e Simy.

Crotone-Torino: le formazioni ufficiali

Crotone (3-4-1-2): Cordaz; Golemic, Magallan, Luperto; Pedro Pereira, Molina, Petriccione, Reca; Messias; Ounas, Simy. A disposizione: Festa, Crespi, Cuomo, Dragus, Rojas, Zanellato, Djidji, Rispoli, Marrone, Di Carmine, Eduardo Henrique, Riviere. Allenatore: Cosmi

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Rodriguez; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Bonazzoli, Zaza. A disposizione: Ujkani, Milinkovic-Savic, Baselli, Gojak, Sanabria, Verdi, Murru, Ferigra, Greco, Kryeziu, Horvath, Buongiorno. Allenatore: Nicola