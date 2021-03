Crotone-Torino, la moviola: gli episodi più discussi della partita valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A

L’arbitro scelto è Guida: il direttore di gara è il fischietto di Crotone-Torino, sfida delicatissima per tutte e due le squadre. A seguire la moviola in diretta della partita in cui Guida sarà assistito da Mondin e Baccini. IV Uomo sarà Pezzuto, mentre al Var Nasca, con Avar Di Vuolo.

Gli episodi da moviola di Crotone-Torino

54′ Raddoppio del Crotone con Simy: Guida convalida ma si consulta col Var

–La moviola: regolare la posizione di Messias, che era andato a concludere in porta, prima della respinta di Sirigu e prima che poi Simy si avventasse sul pallone.

26′ Tocco col braccio di Ansaldi, Guida concede il rigore

-La moviola: dal replay si vede il tocco col braccio di Ansaldi. Ad azione ancora in corso, Ansaldi aveva alzato il braccio per chiedere un fallo per una spinta di Messias. In quel momento il colpo di testa del giocatore del Crotone colpisce il braccio dell’argentino.