Crotone-Torino, diretta della partita del campionato di Serie A 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Il campionato della formazione granata riparte da Crotone-Torino. La partita della Scida arrivo dopo lo stop forzato che non ha permesso alla squadra di Davide Nicola di scendere in campo contro il Sassuolo e contro la Lazio. Negli ultimi giorni il Toro è nuovamente scivolato in zona retrocessione, a causa della doppia vittoria del Cagliari: in attesa di recuperare le due partite non giocate, l’obiettivo è quello di avvicinarsi alle squadre che lo precedono con una vittoria in Calabria. Segui Crotone-Torino in diretta con noi su Toro.it.

Crotone-Torino: il prepartita

Ore 14.15 Le due squadre sono entrate in campo per i consueti esercizi di riscaldamento. Come sempre, i primi a mettere piede sul terreno di gioco sono stati i portieri.

Ore 13.55 Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Crotone e Torino: Nicola lancia in attacco la coppia formata da Zaza e Bonazzoli.

Ore 13.40 Le due squadre sono arrivate allo stadio Ezio Scida. Fra circa 15 minuti verranno annunciate le formazioni ufficiali.

Ore 13.00 Quando mancano circa due ore all’inizio della partita, allo stadio Ezio Scida si attende ancora l’arrivo sia del Crotone che del Torino. Davide Nicola deve fare a meno ancora di cinque giocatori a causa del Covid ma, proprio alla vigilia di questa partita, ha recuperato Buongiorno, Murru e Baselli. L’allenatore granata, per completare la rosa, ha convocato anche alcuni giocatori della formazione Primavera, come Greco, Horvath e Kryeziu. Tra i convocati si rivede anche Ferigra, che finora era andato in panchina solamente nella prima giornata contro la Fiorentina.

Crotone-Torino: le formazioni ufficiali

Crotone (3-4-1-2): Cordaz; Golemic, Magallan, Luperto; Pedro Pereira, Molina, Petriccione, Reca; Messias; Ounas, Simy. A disposizione: Festa, Crespi, Cuomo, Dragus, Rojas, Zanellato, Djidji, Rispoli, Marrone, Di Carmine, Eduardo Henrique, Riviere. Allenatore: Cosmi

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Rodriguez; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Bonazzoli, Zaza. A disposizione: Ujkani, Milinkovic-Savic, Baselli, Gojak, Sanabria, Verdi, Murru, Ferigra, Greco, Kryeziu, Horvath, Buongiorno. Allenatore: Nicola

Crotone-Torino: dove vederla in TV e in streaming

La partita Crotone-Torino in diretta sarà trasmessa da Sky Sport, canale 253 del satellite, mentre in streaming sarà possibile vedere la partita su Sky Go e su Now Tv.

Crotone-Torino: la diretta

Calcio d’inizio della partita alle ore 15.00