Daniele De Rossi ha commentato la gara tra Roma e Torino ai microfoni di DAZN: le parole dell’allenatore giallorosso

La Roma batte il Torino e porta a casa i tre punti all’Olimpico. Decisiva la tripletta di uno straordinario Dybala, che ha deciso la gara. 3-2 il risultato finale in favore dei giallorossi, che volano a quota 44 in classifica e si portano a 4 punti dalla zona Champions League. Al termine della gara Daniele De Rossi ha commentato il match ai microfoni di DAZN.

Le parole di De Rossi

Al gol avevo Kristensen vicino a me e l’ho avvertito che il Torino e il suo allenatore non mollano mai. Queste partite bisogna ucciderle perché loro pressano tutta la partita. Potevamo gestirla fino alla fine un po’ meglio. Dybala è un campione ed è decisivo. Penso che nel primo tempo ci sia stato equilibrio, loro sono una squadra che se la gioca con tutti. Sono forti, allenati e costruiti con una fisicità importante. Sapevamo che sarebbe stata dura ma abbiamo fatto buone cose. Abbiamo colpito un palo a porta vuota e potevamo cambiare subito la partita. Subire gol subito dopo il vantaggio avrebbe ammazzato chiunque ma abbiamo reagito bene.

Il primo mi è sembrato un grande gol di Zapata. Se l’attaccante salta a tre metri di altezza e la mette in porta bisogna battergli le mani. Se analizzi i gol tutti possono essere evitati, ma sai che noia se le partite finissero 0-0. Zapata è un giocatore forte. Sul secondo gol invece potevamo non far passare quel pallone con un pizzico di attenzione in più.