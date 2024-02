Samuele Ricci ha commentato la gara dell’Olimpico che il Torino ha perso per 3-2: le parole del centrocampista

Il Torino cade all’Olimpico e subisce la seconda sconfitta consecutiva dopo quella rimediata contro la Lazio. La Roma vince 3-2 una gara che i granata erano riusciti a rimettere in equilibrio dopo l’iniziale vantaggio di Dybala su calcio di rigore. Ma l’argentino ha poi realizzato una tripletta, condannando il Toro a uscire dal match senza punti. Tra i protagonisti che hanno preso parte al match c’è Samuele Ricci, tornato titolare dopo l’esclusione contro i biancocelesti. Il centrocampista ha commentato la prestazione ai microfoni di Torino Channel.

Le parole di Ricci

Abbiamo fatto un grande primo tempo, forse nel secondo abbiamo sbagliato qualcosa in più. Sui gol dovevamo essere più attenti. Contro queste squadre quando lasci un centimetro poi subisci gol. Sicuramente dovevamo concretizzare di più. Non so se sia una questione di fortuna. Nel calcio a volte le cose ti vanno bene e altre no. Non dobbiamo attaccarci a queste cose, ma solo lavorare. La mia posizione è sempre la stessa, poi ci sono partite e partite. Ad esempio contro la Salernitana è stato difficile perché erano tutti chiusi. Stasera invece recuperavo palla in avanti e riuscivo a inserirmi di più. Io e i compagni ci crediamo, siamo lì. Sapevamo che in questo filotto dovevamo dare il massimo, dobbiamo tirar fuori qualcosa in più e pensare alla prossima partita. Credo che dobbiamo tenerci queste prestazioni e cercare di non concedere niente, perché ora come ora a ogni occasione rischiamo di prendere gol. La strada è lunga, dobbiamo pensare ad allenarci bene e a dare sempre il massimo.