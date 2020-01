De Silvestri: “Europa? Un sogno che è lì, dobbiamo cercare di prenderlo”

Lorenzo De Silvestri al termine del match tra Torino e Roma vinta per 2-0 grazie alla doppietta del Gallo Belotti che fa sorridere i granata in questo 2020

Lorenzo De Silvestri al termine del match tra Roma e Torino vinto per 2-0 dai granata, per il terzino il Toro ha bisogno di più stabilità ora: “Fino ad ora non abbiamo dato stabilità ed equilibrio mentale e anche alle nostre prestazioni. Abbiamo però dato dimostrazione oggi di essere una squadra forte, quindi dobbiamo avere un po’ più di consapevolezza in noi stessi e di forza in ognuno di noi e quando tutti quanti facciamo partite del genere, tutti, dal primo al novantesimo minuto possiamo fare risultati del genere. Mi auspico che nel 2020 ci sia questa consapevolezza”.

Tanti tiri della Roma ma poco pericolo per il Toro: “Abbiamo provato in settimana a rimanere bassi in difesa e a controbattere le loro situazioni offensive, però tante occasioni ce le abbiamo avute anche noi, la Roma ne ha avute, magari non limpide, però ci sono state. Ma il calcio è così, il calcio è tenere duro dietro e ripartire. Oggi l’abbiamo fatto ma l’imperativo è continuare”.

De Silvestri: “Complimenti a tutta la squadra per la prestazione”

Belotti, ago della bilancia del Toro sia in partite dal finale positivo che per quelle in negativo: “Il Gallo è il nostro capitano, è l’attaccante di riferimento e ci dà l’esempio ed è lui a darci il riferimento; quando è così noi gli andiamo dietro perché è lui che determina anche il pressing quando si deve fare la fase difensiva. Belotti ha fatto una doppietta ma poteva farne anche altri due però vorrei sottolineare la prestazione della squadra e sembra scontato dirlo ma è così: faccio i complimenti a tutti i ragazzi che c’erano oggi”. Aspettative del Toro, provare ad arrivare in Europa nonostante l’inizio altalenante, De Silvestri non ha dubbi: “Abbiamo dentro di noi quel sogno lì che è un sogno. Abbiamo zoppicato un pochino nel girone d’anadata prò l’auspicio di ognuno di noi è un 2020 con più enfasi, ritmo e punti. Il sogno è lì e cerchiamo di prenderlo”.