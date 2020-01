Le parole di Walter Mazzarri dopo Roma-Torino, la sfida che ha aperto il 2020 dei granata giocata allo stadio Olimpico della Capitale

Commenta così la sfida dell’Olimpico Walter Mazzarri: “Nelle ultime due partite del 2019 non ci è andato niente bene, oggi siamo stati ripagati anche se abbiamo fatto un’ottima gara contro una grande squadra, quindi sono contento. Il nuovo anno è iniziato nel migliore dei modi sotto ogni punto di vista”. Preparazione, allenamento e risultati; ma Mazzarri ancora si arrabbia in panchina: “Facciamo ancora qualche errore: le occasioni che ha avuto la Roma sono frutto di palle perse in uscita, lì bisogna ancora lavorare, mi sono arrabbiato per quello perché ci complichiamo la vita da soli”.

Mazzarri: “Oggi abbiamo raccolto quanto seminato”

Prossimo passo in avanti per il Torino, potrebbe essere quello di inanellare vittorie anche in casa: “Lasciamo perdere il discorso giocare in casa o fuori casa, noi dobbiamo concentrarci ogni partita su noi stessi e su quello che dobbiamo fare. Oggi si sono comportati bene tutti. Per assurdo io mi sono arrabbiato tanto per tante cose che non mi sono piaciute. Questa sera abbiamo raccolto quello che meritavamo e abbiamo compensato un po’ le due ultime due partite del 2019 dove ci è andato tutto storto”. Per Mazzarri quella contro la Roma non è comunque la migliore prestazione del suo Toro in stagione: “Fino al 29′ del secondo tempo a Verona, secondo me, abbiamo fatto meglio di questa sera. Quella per me è la miglior partita del Toro fino a questo momento. Abbiamo fatto meno errori in uscita e in disimpegno. Il Verona sul suo campo fa fatica chiunque, a Roma invece incide la qualità della rosa, e se si confrontano questi due fattori anche quella di sta sera è la miglior partita dell’anno”.

Mazzarri: “Belotti deve giocare spensierato”

Su Belotti sono finiti gli aggettivi e i complimenti, e per il tecnico il Gallo ha un solo compito: “Deve giocare come ora, come sa, come ha fatto questa sera. E’ un giocatore che non deve pensare a fare cose prestabilite, è uno generoso, un guerriero, la squadra lo segue e lo aiuta e lui aiuta la squadra. Quando gioca così spensierato è irrefrenabile e porta avanti la bandiera della squadra e tutti devono fare così”. Sul discorso dell’affrontare e vincere contro squadre di media-bassa classifica, Mazzarri ha il suo pensiero: “Bisogna avere la fame come se affrontassimo sempre la Roma e le squadre di vertice, questo è il passo che dobbiamo fare, dobbiamo vedere nell’avversario sempre in fase difensiva la sua pericolosità, difenderci e poi distenderci e ripartire come sappiamo con la palla. Ma lo dobbiamo fare a prescindere dal valore dell’avversario che affrontiamo, questo è il vero passo avanti”.

Il Toro avrà tre partite in una settimana, Mazzarri è in emergenza dal punto di vista dell’infermeria: “In settimana avremo la Coppa Italia con il Genoa e quella è adesso la partita più importante, non dobbiamo pensare ad altro. Spero che i ragazzi lo capiscano”.