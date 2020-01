Le pagelle di Roma-Torino: Belotti straordinario, Nkoulou perfetto in difesa - Toro.it

Sirigu tiene blindata la propria porta con una serie di veri e propri miracoli, fatica solo Verdi che si vede poco: le pagelle di Roma-Torino

SIRIGU 7,5: strepitoso in più di un’occasione. Se il Toro riesce a portare a casa i tre punti è merito anche del portiere granata che compie alcuni autentici miracoli blindando la propria porta.

IZZO 6: con un altro arbitro avrebbe probabilmente terminato in anticipo la partita. Di Bello invece non punisce con il giallo il suo fallo di mano. La prestazione del numero 5 granata è comunque sufficiente.

NKOULOU 7: vedendola questa sera in tanti a Roma avranno pensato che un difensore così avrebbe fatto più che comodo a Fonseca. Non sbaglia nulla, è sempre preciso, puntuale e anche elegante. Tra i migliori in campo.

DJIDJI 6,5: Mazzarri lo preferisce a Bonifazi come centrale di sinistra nella difesa a tre. Una scelta che si rivela indovinata perché l’ivoriano gioca una buona partita e si mette in luce con alcuni precisi interventi in scivolata.