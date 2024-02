Le parole di Alessio Dionisi del Sassuolo al termine di Sassuolo-Torino, gara valida per la 24^ giornata di Serie A

Alessio Dionisi ha parlato al termine di Sassuolo-Torino: “Non ho sassolini nelle scarpe da togliere. Ho vissuto questa partita come tutte le altre. Se saremo uniti usciremo da questo momento, non ci sono solo momenti positivi. Oggi la squadra ha dimostrato che ci crede. Risultato però a metà: la prestazione non è stata all’altezza del risultato. Davanti però c’era una squadra forte, in fiducia, che va forte nei duelli. Non ci siamo abbassati. Era quello che volevo e che volevamo fare. Cerco di dire sempre quello che penso. Delle volte abbiamo anche vinto contro il Torino, che è ostico per il Sassuolo. A 20 minuti dalla fine, una delle due squadre poteva rimanere in 10. Sono soddisfatto, non in pieno. Il nostro è un grande obiettivo per questo Sassuolo. Dobbiamo risolvere i problemi da dentro. In questo lavoro, sei sempre in discussione”.