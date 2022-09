Il tecnico del Sassuolo ha parlato al termine dell’incontro vinto dai suoi grazie a un gol di Alvarez nel finale

Alessio Dionisi si è presentato ai microfoni di Sky per commentare la sfida del Grande Torino conquistata dai suoi col risultato di 0-1. Ecco le sue parole: “Sapevamo sarebbe stata una partita difficile. L’abbiamo interpretata come l’abbiamo preparata, concedendo poco, concedendo un po’ di campo sulla prima costruzione per poi essere aggressivi sulla seconda giocata. Sapevamo che il primo regista loro è il portiere. E allora non volevamo allungarci sulla linea del portiere. Se fossimo andati alti ci saremmo allungati e con i giocatori tra le linee ci avrebbero messo in difficoltà perché dovevamo sopperire con intelligenza alla meno fisicità e velocità che ha il Torino – ha detto Dionisi – Credo che li abbiamo limitati benissimo. Abbiamo anche creato qualcosa. Probabilmente il pari non sarebbe stato un risultato ingiusto. Però le occasioni più importanti le abbiamo avuto noi e sinceramente ce lo meritavamo. Perché con l’Udinese abbiamo perso una partita che se la giochiamo dieci volte le altre dieci non la perdiamo mai. E oggi i conti sono tornati. Dobbiamo continuare su questa strada”.