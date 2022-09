Le dichiarazioni del tecnico del Sassuolo alla vigilia dell’incontro del Grande Torino di domani alle 20.45

Il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha parlato in conferenza stampa in vista del match che domani sera alle ore 20.45 metterà di fronte il Torino alla formazione neroverde. L’ex allenatore dell’Empoli, tra i diversi punti toccati, ha detto la sua anche sul prossimo avversario e sulle sue sensazioni in merito all’imminente match: “Sarà una partita difficile perché il Torino ha fatto un campionato positivo l’anno scorso. Ce la siamo giocata arrivando a pari punti, abbiamo fatto bene entrambi – ha detto Dionisi, che aggiunge – Loro sono ripartiti da quello, gli inserimenti credo siano stati molto all’altezza, hanno messo dentro giocatori forti e i risultati parlano chiaro. Poi ci siamo noi. Sappiamo che l’anno scorso è stato difficile, l’idea di gioco del Toro può metterci in difficoltà ma lavoriamo per ottenere un risultato positivo”.