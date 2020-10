Djuricic: “Partita difficile. Sul 3-1 abbiamo dimostrato di avere carattere”

Le dichiarazioni di Djuricic, autore del primo gol neroverde, dopo il pareggio in rimonta ottenuto dal Sassuolo contro il Torino

Djuricic, autore del primo gol neroverde in Sassuolo-Torino, commenta così il 3-3 e la partita: “Era molto difficile oggi perchè sapevamo che loro erano forti, molto ordinati. Hanno giocato sul contropiede oggi. Noi abbiamo fatto molto bene in fase offensiva. Dobbiamo migliorare nella fase in cui non abbiamo il possesso palla, ma abbiamo fatto 3 gol contro una squadra molto forte dietro. Sul 3-1 abbiamo dimostrato di avere carattere. Abbiamo pensato di poter essere in vetta in caso di vittoria. Per questo sul 3-3 sono andato subito a prendere la palla. Volevo vincere oggi, ma alla fine sono contento del pareggio perchè anche il Torino è stato bravo. De Zerbi ha scelto questo tipo di gioco. Sappiamo che soffriamo ma questo rende la partita divertente per chi la guarda.“.