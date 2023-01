I convocati di Empoli-Torino: Juric recupera i due centrocampisti, out Djidji e Zima infortunati, Berisha e i lungodegenti

Due squalificati per Zanetti mentre Juric avrà defezioni dovute ad infortuni. Si è fermato Zima, non ci sarà Djidji, così come mancheranno i lungodegenti alle prese con il lavoro volto al ritorno in campo, Lazaro e Pellegri.

Empoli-Torino, i convocati di Juric

Ecco i 23 di Juric:

Portieri: Milinkovic-Savic, Gemello, Fiorenza

Difensori: Bayeye, Schuurs, Buongiorno, Rodriguez, N’Guessan, Singo, Vojvoda, Aina

Centrocampisti: Adopo, Ricci, Linetty, Gineitis, Lukic, Ilkhan

Attaccanti: Karamoh, Sanabria, Vlasic, Seck, Radonjic, Miranchuk