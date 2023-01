La probabile formazione dell’Empoli guidato da Paolo Zanetti: Cacace titolare, torna Marin dopo la squalifica

Dopo la vittoria conquista contro la Fiorentina, a distanza di ben 47 anni dall’ultima volta, il Toro di Ivan Juric è tornato nuovamente in Toscana, questa volta per affrontare l’Empoli di Paolo Zanetti. Quella contro gli azzurri non sarà affatto una partita semplice. A dimostrarlo sono i risultati, i numeri e le statistiche, infatti Caputo e compagni attualmente si trovano al nono posto in classifica proprio dietro al Toro, a solamente un punto di distanza proprio dai granata. In più è doveroso evidenziare che l’Empoli arriva alla sfida contro Rodriguez e compagni dopo aver collezionato sei risultati utili consecutivi. Nell’ultima giornata di serie A che si è disputata la squadra di Zanetti ha vinto a San Siro contro l’Inter. I toscani stanno attraversando un periodo particolarmente positivo e non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Il Toro è avvisato.

Empoli: Baldanzi di nuovo in campo dopo il gol vittoria contro l’Inter

L’Empoli dovrà fare a meno di Hederson e Parisi che sono squalificati. La squadra di Zanetti con il 4-3-1-2. In porta Vicario, la difesa sarà composta da Ebuehi, De Winter, Luperto e Cacace. A centrocampo ci saranno Marin, Akpa Akpro e Bandinelli, mentre ad agire dietro alla coppia d’attacco composta da Satirano e Caputo ci sarà Baldanzi, che sarà molto motivato e avrà una grande voglia di fare bene dato che è stato lui, grazie a un suo gol, a regalare i 3 punti all’Empoli nella sfida contro l’Inter.

La probabile formazione dell’Empoli

Probabile formazione Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Cacace; Akpa-Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano. A disposizione: Perisan, Ujkani, Walukiewicz, Stojanovic, Fazzini, Guarino, Degli Innocenti, Haas, Ekong, Pjaca, Bajrami, Cambiaghi. All. Zanetti

Squalificati: Henderson, Parisi

Indisponibili: Destro, Grassi, Ismajli, Tonelli