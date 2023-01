L’undici titolare di Juric per la sfida di Empoli potrebbe vedere il ritorno del paraguaiano in attacco, mentre dietro non ci saranno Djidji e Zima

Una nuova indisponibilità, quella di Zima, rende più lunga la lista dei difensori non a disposizione di Juric o comunque non al meglio delle condizioni. Non ci sarà il ceco, così come sarà assente Djidji, da pochi giorni operato al setto nasale. Non è al massimo della forma Schuurs ma potrebbe fare uno sforzo per esserci, in una posizione in cui lo abbiamo visto a fine stagione, quella solitamente occupata da Djidji. Con lui Buongiorno e Rodriguez a completare il terzetto.

Linetty titolare

In mezzo al campo probabile l’avvicendamento tra Adopo – titolare a Firenze – e Linetty, che invece dovrebbe ritrovare una maglia da titolare al fianco di Ricci, il grande ex di questa partita. Lukic dovrebbe invece essere in panchina dopo l’infortunio. Sulle fasce una possibilità in più per Juric, che avrà di nuovo a disposizione Ola Aina, di rientro dopo tre mesi. Singo e Vojvoda dovrebbero partire dall’inizio ma ci sarà poi probabilmente spazio anche per il nigeriano.

Sanabria favorito su Seck

Sulla trequarti Vlasic e Miranchuk sono favoriti su Radonjic, pronto eventualmente a subentrare a gara in corso. Davanti dovrebbe invece rientrare Sanabria, con Seck che dopo essere stato schierato dal 1′ al Franchi partirà dalla panchina.

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. A disp. Gemello, Fiorenza, N’Guessan, Aina, Bayeye, Adopo, Lukic, Gineitis, Garbett, Radonjic, Seck, Karamoh. All. Juric.