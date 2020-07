LIVE Fiorentina-Torino: formazioni e prepartita in diretta - Toro.it

Fiorentina-Torino, diretta della partita del campionato di Serie A 2019/2020: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Tra le partite in programma nella 34a giornata c’è Fiorentina-Torino. Le vittorie nel precedente turno di campionato, rispettivamente contro Genoa e Lecce, hanno permesso ai granata e ai viola di allontanarsi dalla zona retrocessione e scacciare l’incubo della serie B. All’Artemio Franchi si sfidano quindi due squadre a caccia di conferme e continuità di risultati in questo finale di stagione. Stagione che per entrambe è stata al di sotto di quelle che erano le aspettative iniziali. Segui la partita Fiorentina-Torino, in diretta, con noi su Toro.it.

Fiorentina-Torino: il prepartita

Ore 17.15 – E’ una domenica di sole a Firenze, con la temperatura che si aggira intorno ai 30° C. Fra più di due ore allo stadio Artemio Franchi si sfideranno Fiorentina e Torino, due squadre che grazie ai successi contro Lecce e Genoa nell’ultima giornata di campionato sono riuscite ad allontanarsi dalla zona retrocessione. Per la partita di questa sera il tecnico viola, Beppe Iachini, ha recuperato il portiere Dragowski e il terzino Dalbert (l’unico assente è l’ex Marco Benassi), Moreno Longo ha invece dovuto rinunciare all’ultimo minuto al difensore Koffi Djidji, che non sarebbe comunque stato schierato nella formazione titolare.

Fiorentina-Torino: le probabili formazioni

Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Chiesa, Duncan, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Ribery, Cutrone. A disp.: Dragowski, Brancolini, Caceres, Igor, Terzic, Venuti, Agudelo, Pulgar, Ghezzal, Kouamé, Sottil, Vlahovic. All.: Iachini

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Lukic, Ansaldi; Verdi; Zaza, Belotti. A disp.: Ujkani, Rosati, Celesia, Lyanco, Singo, Aina, Ghazoini, Adopo, Rincon, Berenguer, Edera, Millico. All.: Longo.

Fiorentina-Torino: dove vederla in TV e in streaming

Fiorentina-Torino in diretta in TV si può vedere su Dazn e su Sky su Dazn 1 (canale 209) Per quanto riguarda invece lo streaming, la partita è disponibile sulla piattaforma e sull’app di Dazn. Su Toro.it la diretta web dell’incontro.

Fiorentina-Torino: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazioni

Fiorentina-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 19.30