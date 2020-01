Fonseca: “Avessimo avuto altri 20 minuti la palla non sarebbe entrata”

Le parole del tecnico della Roma, Paulo Fonseca, dopo la sfida dell’Olimpico contro il Torino valida per la diciottesima giornata di Serie A

Così Paulo Fonseca dopo la sfida tra Roma e Torino. “Non è stata una questione di atteggiamento, la squadra ha fatto molte cose bene, 31 tiri in porta ma oggi la palla non voleva entrare. Penso che non abbiamo fatto una grandissima partita ma ab siamo creato le occasioni per fare gol. Abbiamo avuto difficoltà, loro marcavano Veretout e Diawara, ma in sette minuti abbiamo avuto tre occasioni, le avessimo trasformate la partita sarebbe cambiata. Nel secondo abbiamo corretto qualcosa…Avessimo avuto altri 20 minuti la palla non sarebbe entrata”.

Fonseca dopo Roma-Torino

“Il Toro giocava molto nella zona di Florenzi, abbiamo avuto qualche difficoltà. Sono forti in contropiede, specie con Belotti. Non è stata una questione fisica, abbiamo terminato avendo tante occasioni. La squadra ha fatto bene, non abbiamo trovato soluzioni in alcuni momenti della partita e penso che da qui siano partiti i problemi”.

“Mi aspettavo questo Toro, difensivo e che poi sarebbe partito in contropiede, nessuna sorpresa. Zaniolo? Non ho parlato con lui, lo farò dopo”.