Le dichiarazioni di Paulo Fonseca, tecnico giallorosso, nel post-partita di Torino-Roma, sfida terminata con un 3-2 a favore dei giallorossi

Dopo Torino-Roma, vinta dai suoi, Paulo Fonseca ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky. Ecco le parole del tecnico giallorosso: “Siamo molto migliorati. La squadra è motivata ed è sicura. Oggi abbiamo creato molte situazioni per fare il risultato. La squadra sta bene. Adesso abbiamo la partita con la Juve ma dobbiamo iniziare a pensare alla sfida con il Siviglia. Cristante-Diawara? Mi è piaciuta la partita di Cristante ma vediamo che succede. Ci sono altre soluzioni per sostituire Veretout ma vedremo che succede.“.

Il tecnico della Roma: “Preferisco un altro tipo di gioco ma la squadra ha risposto bene”

Continua il tecnico giallorosso: “Zaniolo in campo con la Juve? Ho parlato con lui prima di questa partita, che mi ha detto di non sentirsi pronto per giocare. Adesso però ha fatto una buona partita e può giocare più tempo. La quinta posizione? Abbiamo avuto partite dove abbiamo giocato con questo sistema come quella con l’Atalanta. Mi piace di più un altro tipo di gioco ma la squadra ha risposto bene. L’Europa League? Tutti dicono che dobbiamo vincere, ma non possiamo dimenticare che non è facile. Giochiamo contro un club che l’ha vinta tante volte. Sono molte le squadre forti. Prima dobbiamo pensare alla sfida con il Siviglia e poi a ciò che viene dopo.