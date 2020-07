Le pagelle di Torino-Roma: Singo gioca senza paura, per Lyanco i soliti errori

Il classe 2000 Singo trova la prima rete in Serie A, Lyanco graziato dall’arbitro viene sostituito da Longo all’intervallo: le pagelle di Torino-Roma

UJKANI 5.5: prima presenza con la maglia del Toro per il portiere, prende tre gol ma non per sue colpe. Sul rigore di Diawara tocca ma non abbastanza da respingere il tiro.

LYANCO 5: l’arbitro lo grazia non mostrandogli il secondo giallo, Longo non si fida e dopo un tempo lo richiama in panchina. Già col Genoa il tecnico aveva “sprecato” un cambio per colpa del difensore, oltretutto oggi in difficoltà con Mkhitarian (st 1′ DJIDJ 5: Dzeko lo fa ubriacare, lui lo stende in area)

NKOULOU 6: undici mesi dopo il famoso ammutinamento indossa la fascia da capitano. Un paio di salvataggi alla sua maniera, anche stasera, decisivi come spesso accade.

BREMER 6: se dalla parte opposta il suo connazionale pasticcia, il brasiliano conferma il trend che lo vede spesso tra i più positivi dell’intero terzetto.