Ujkani: "Contento di aver giocato ma sul rigore ho rosicato tantissimo" - Toro.it

Contro la Roma Moreno Longo ha concesso una giornata di riposo a Salvatore Sirigu schierando tra i pali Samir Ujkani. Per il portiere kosovaro è stato l’esordio assoluto con la maglia granata. Ai microfoni di Torino Channel ha così commentato la partita. “Sono molto contento che ho giocato e che abbiamo fatto una bella partita, costruendo anche dal basso diverse azioni. Sul rigore ho rosicato perché Diawara mi ha guardato fino alla fine per capire dove mi sarei buttato, io ho aspettato e poi per poco non sono riuscito a palarlo. Volevo restare sul 2-1 per restare in partita. Ho rosicato ma ormai è passata e andiamo avanti. Oggi abbiamo creato tantissimo, anche dopo il rigore si è visto”.