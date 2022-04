Le scelte di Nicola e Juric: ecco le formazioni ufficiali di Salernitana-Torino, match che inizierà alle 20.45

I dubbi più grossi, per il Torino di Juric, erano sulla trequarti: il tecnico ha scelto di preservare Brekalo, non al meglio, in favore dell’altro connazionale Pjaca. Sarà lui a partire titloare con l’avanzato Lukic, alle spalle di Belotti. Per il resto nelle formazioni ufficiali di Salernitana-Torino c’è la conferma di Izzo in difesa, nel terzetto con Bremer e Buongiorno.

Salernitana-Torino: chi gioca

Ecco le formazioni ufficiali:

Salernitana (3-4-2-1): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi; Coulibaly, Ederson, Zortea; Verdi, Bonazzoli; Djuric. A disposizione. Belec, Fiorillo, Gagliolo, Ruggeri, Bohinen, Di Tacchio, Kechrida, Obi, Ribery, Dragusin, Mikael, Vergani. Allenatore. Nicola.

Torino (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Buongiorno; Singo, Ricci, Mandragora, Vojvoda; Lukic, Pjaca; Belotti. A disposizione. Milinkovic-Savic, Gemello, Zima, Rodriguez, Ansaldi, Aina, Angori, Linetty, Seck, Brekalo, Warming, Pellegri. Allenatore: Juric.