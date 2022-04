La probabile formazione della Salernitana contro il Torino: con le tante assenze con cui fare i conti, scelte obbligate per Nicola

Manca sempre meno al rientro in campo dei club di Serie A. Il Torino, ancora nel mezzo di una crisi, dovrà affrontare l’altra granata di Serie A: la Salernitana di Davide Nicola. Il tecnico è pronto ad interfacciarsi con il suo passato e cercherà di invertire la rotta a partire da questa sera. I campani, a caccia della salvezza, dovranno fare i conti con numerose assenze. Restano out Veseli, M. Coulibaly, Perotti, Mousset, Kastanos e Strandberg. Rientrano invece Ribery e Lassana Coulibaly.

Salernitana, ballottaggio tra Coulibaly e Ranieri

Confermato il 4-2-3-1 come modulo per Nicola, che ha già svelato alcuni nomi dei titolari. Oltre a Sepe tra i pali, confermati in difesa Fazio e Gyomber al centro, con Mazzocchi e Ranieri (in vantaggio su Ruggeri) esterni. Nel centrocampo a due, invece, ballottaggio tra L. Coulibaly e Radovanovic, al fianco di Ederson. Davanti si rivede Ribery, preferito a Zortea, al fianco dei due ex granata Bonazzoli e Verdi. Sarà poi Djuric la punta.

La probabile della Salernitana

Ecco il probabile undici della Salernitana che Nicola potrebbe schierare contro il Torino.

Probabile formazione Salernitata (4-2-3-1): Sepe; Ranieri, Fazio, Gyomber, Mazzocchi; Coulibaly, Ederson; Ribery, Verdi, Bonazzoli; Djuric. A disp. Belec, Fiorillo, Gagliolo, Ruggeri, Bohinen, Di Tacchio, Kechrida, Obi, Radovanovic, Zortea, Mikael, Vergani. All. Nicola

Indisponibili: M. Coulibaly, Perotti, Mousset, Kastanos, Strandberg, Veseli