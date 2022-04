La partita tra Salernitana e Torino è in programma per sabato 2 aprile alle 20.45: ecco come seguirla in TV e in streaming

Salernitana-Torino sarà il primo match dopo la pausa nazionali che vedrà le due formaizoni protagoniste. Juric e suoi vogliono risollevarsi dalla crisi per chiudere la meglio la stagione. Gli uomini di Nicola sono invece a caccia di una salvezza disperata che sta diventando una vera e propria impresa. Il match, in programma per sabato 2 aprile alle ore 20.45 allo stadio “Arechi”, sarà trasmesso in diretta su DAZN, la piattaforma streaming che ha acquisito la maggioranza dei diritti TV della Serie A per il nuovo triennio e su Sky, sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite) e Sky Sport (canale 251 satellite). Sarà inoltre possibile seguire la diretta streaming scaricando l’app di DAZN o su Sky Go.