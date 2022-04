La probabile formazione del Torino contro la Salernitana: Lukic in ballottaggio con Seck, si scalda Ricci. Pjaca e Brekalo in staffetta

Senza Pobega – squalificato – e con Brekalo appena rientrato da dieci giorni di Covid, Ivan Juric si trova con una trequarti tutta da inventare, nell’imminenza della trasferta di Salerno. I dubbi di formazione, in larga parte, si concentrano in quella zona di campo, quella appena dietro a Belotti. E dipendono in primis dalle condizioni di Brekalo, che ha svolto due allenamenti dopo il lungo stop ma “sta bene”, per dirla con le parole di Juric. Il 14 potrebbe farcela, alla fine. E in ogni caso filtra un’indicazione, dal Filadelfia, che l’allenatore ha in parte confermato in conferenza stampa (“Non è la soluzione che preferisco”, ha dichiarato): Brekalo e Pjaca, a Salerno, si alterneranno sulla sinistra del 3-4-2-1, e non dovrebbero giocare insieme dal primo minuto, un’opzione, quest’ultima, che ha portato ben pochi frutti.

La probabile formazione del Toro contro la Salernitana

È da vedere chi dei due comincerà la partita: Brekalo parte in leggero vantaggio, ma fino all’ultimo resterà il dubbio. A destra, allora, si apre un altro ballottaggio. Se la gioca Demba Seck, innanzitutto, che potrebbe esordire dal primo minuto. Ma in ballo c’è anche Lukic, ritenuto più affidabile anche se adattato. Il 10 ha giocato nel ruolo di trequartista nel derby d’andata: una soluzione che Juric pensa di riproporre, lanciando Ricci in mediana accanto a Mandragora. Più defilata, c’è la carta Linetty.

Sulle corsie non ci sono dubbi: Vojvoda agirà a sinistra, Singo – che ha recuperato da un piccolo fastidio muscolare – a destra. Nei tre in difesa davanti a Berisha ci sarà Bremer al centro, con Rodriguez a sinistra e Izzo (in vantaggio su Zima) a destra.

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Ricci, Mandragora, Vojvoda; Lukic, Brekalo; Belotti. A disposizione. Milinkovic-Savic, Gemello, Zima, Buongiorno, Ansaldi, Aina, Linetty, Seck, Pjaca, Warming, Zaza. Allenatore. Juric

Squalificato: Pobega

Indisponibili: Djidji, Edera, Fares, Pellegri, Praet, Sanabria