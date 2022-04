Gli episodi da moviola di Salernitana-Torino, uno dei tre anticipi della trentunesima giornata: arbitra Piccinini, Banti al Var

Sarà Marco Piccinini della sezione AIA di Forlì ad arbitrare la partita tra Salernitana e Torino, che si gioca all’Arechi per la 31^ giornata di Serie A 2021/2022. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Meli e Rocca, dal quarto uomo Marcenaro. Al VAR ci saranno Banti e Santoro. Qui seguiremo tutti gli episodi più discussi della partita, soprattutto quelli che richiederanno – in caso – l’intervento del Video Assistant Referee.

Gli episodi da moviola

11′ Annullato il 2-0 a Singo: c’è un piede dell’esterno oltre la linea, motivo per cui dopo la visione al Var, Banti segnala a Piccini la posizione irregolare del giocatore granata.

SECONDO TEMPO

15′ Calcio di rigore per il Toro: evidente trattenuta di Fazio su Belotti – Il VAR conferma. Giusto anche ripeterlo: Gyomber entra in area, come altri giocatori di Torino e Salernitana, e impatta sull’azione, spazzando il pallone respinto da Sepe.

PRIMO TEMPO