Dopo la sosta per le Nazionali, il Torino torna in campo all’Arechi di Salerno, per sfidare la Salernitana dell’ex Davide Nicola. I granata non vincono dal 15 gennaio, quando batterono in trasferta la Sampdoria. Contro l’ultima in classifica, Belotti e compagni cercano il riscatto, anche se di fronte si troveranno una squadra condannata a vincere per coltivare residue speranze di salvezza. Il calcio d’inizio è alle ore 20.45: la diretta web della partita è qui su Toro.it.

Salernitana-Torino: le formazioni ufficiali

Salernitana (3-4-2-1): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi; Coulibaly, Ederson, Zortea; Verdi, Bonazzoli; Djuric. A disposizione. Belec, Fiorillo, Gagliolo, Ruggeri, Bohinen, Di Tacchio, Kechrida, Obi, Ribery, Dragusin, Mikael, Vergani. Allenatore. Nicola

Torino (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Buongiorno; Singo, Ricci, Mandragora, Vojvoda; Lukic, Pjaca; Belotti. A disposizione. Milinkovic-Savic, Gemello, Zima, Rodriguez, Ansaldi, Angori, Aina, Linetty, Seck, Brekalo, Warming, Pellegri. Allenatore. Juric

Salernitana-Torino: il prepartita

Ore 18.45 -Mancano due ore al calcio d’inizio di Salernitana-Torino. Juric dovrà rinunciare allo squalificato Pobega, e c’è curiosità per sapere chi ne prenderà il posto sulla trequarti. In porta ci sarà Berisha, alla terza partita da titolare consecutiva, mentre in attacco è pronto Belotti, che in conferenza stampa è stato spronato dall’allenatore: “In trasferta è inesistente”, ha dichiarato Juric. A un’ora dall’inizio verranno comunicate le formazioni ufficiali.

Genoa-Torino in diretta tv sarà trasmessa da Dazn, la piattaforma streaming che detiene i diritti della partite di Serie A per il triennio 2021-2024.