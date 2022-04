La vittoria mancava dal successo di Marassi con la Sampdoria: decide il rigore di Belotti nel primo tempo

La decide Belotti col rigore segnato nel primo tempo: il Torino vince a Salerno tornando così al successo dopo due mesi e mezzo. Ultima volta con la Sampdoria a Marassi, prima di una serie di otto partite senza riuscire mai a portare a casa i tre punti.

Primo tempo: palo di Verdi e gol di Belotti

Non c’è Brekalo nel Torino: il croato parte dalla panchina perché Juric sceglie l’altro connazionale, Pjaca, alle spalle di Belotti insieme a Lukic. La formazione con cui i granata scendono in campo è in parte quella annunciata, con Buongiorno al posto di Rodriguez in difesa e Izzo confermato nel terzetto. Parte forte la squadra di casa, guadagnando una serie di calci d’angolo nei primi 3-4 minuti: Berisha, nelle uscite, non si fa sorprendere. All’8′ la prima grande occasione della partita: è la Salernitana ad andare vicina al gol con la mezza girata di Verdi che trova prima una grande parata di Berisha, poi il palo, a salvare il Toro. Al 15′ il primo rigore stagionale assegnato in favore del Torino: se lo procura Belotti che va pure ad incaricarsi della battuta. Sepe intuisce e para ma il direttore di gara fa ripetere (Gyomber, che ha spazzato sulla ribattuta, era in area prima del fischio) e nel secondo tentativo il Gallo non sbaglia. Al 21′ la risposta dei campani: punizione di Verdi, testa di Radovanovic che anticipa Bremer e Izzo e per poco non batte Berisha. Risposta del Gallo pochi minuti dopo ma la conclusione finisce addosso al portiere. Al 37′ ammonito Belotti per un intervento su Ederson a centrocampo mentre a proposito di contrasti, ce ne sono eccome tra Izzo e Djuric, con il primo che ha la peggio ed è costretto a farsi medicare. Partita apertissima: la squadra di Nicola più propositiva nell’ultimo quarto d’ora senza tuttavia riuscire mai a sorprendere davvero la difesa del Toro.

Secondo tempo: si gioca sotto la grandine

La ripresa ricomincia senza cambi e la prima possibile svolta è quella dell’11’: calcio d’angolo, pallone che arriva a Bremer che di testa trova la respinta di Sepe. La palla resta lì ed è Singo che la raccoglie e deposita in rete: ma c’è un piede dell’esterno in fuorigioco, e il direttore di gara annulla. Nicola cambia e decide di richiamare Verdi e Coulibaly per Ribery e Bohinen. Ancora Berisha su Ederson stavolta, al 20′. La Salernitana cerca il pari, Juric decide di effettuare i primi cambi. Fuori uno spento Pjaca e dentro Brekalo, esce anche Ricci e al suo posto entra Linetty. Continue interruzioni (brutto scontro tra Djuric e Buongiorno) mentre sull’Arechi inizia prima a piovere poi a grandinare. Gioco spezzettato e campo che si fa scivoloso. Fioccano i cartellini e nel finale la Salernitana resta in 10 per il rosso a Fazio per doppia ammonizione. Al 91′ squillo di Belotti che di collo esterno trova il palo esterno, con una piccola deviazione non segnalata dall’arbitro.