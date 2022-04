Le parole di Etrit Berisha dopo Salernitana-Torino 0-1: ecco il commento del portiere, che è stato decisivo

Berisha, protagonista della vittoria, parla a DAZN dopo la vittoria del Torino contro la Salernitana: “Mi sento importante, per il mister e la squadra. Per noi era importante questa vittoria. Anche oggi non abbiamo fatto un grande calcio, non abbiamo creato tantissimo, ma avevamo un atteggiamento diverso, ognuno di noi voleva fare qualcosa in più. Ogni tanto se ci credi fino alla fine riesci a portare a casa la vittoria. Siamo a metà classifica, per noi è importante crescere partita dopo partita, abbiamo dimostrato che il Toro è una grande squadra, che può fare grandi cose, ora vogliamo vincere anche la prossima. Competizione con Milinkovic-Savic? La competizione c’è in ogni squadra, io cerco di dare il meglio di me stesso e poi decide il mister. Titolare la prossima? Speriamo”.