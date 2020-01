Le ultime dal Grande Torino: Laxalt titolare, Djidji vince il ballottaggio con Bremer

Ecco le scelte ufficiali di Mazzarri e Gasperini per la sfida Torino-Atalanta in programma al Grande Torino alle 20:45

Qualche novità e tante conferme nell’11 scelto da Mazzarri per affrontare l’Atalanta al Grande Torino. In difesa confermato il blocco che ha disputato la sfida contro il Sassuolo con Izzo e Djidji, che ancora una volta vince il ballottaggio con Bremer, ai lati di Nkoulou. Sulla fascia sinistra, con Ola Aina squalificato, è Laxalt a vestire la maglia da titolare mentre sull’altra sponda ci sarà De Silvestri. In attacco confermati Verdi e Berenguer a sostegno di Belotti. Tra le fila dell’Atalanta, come previsto Gasperini rimanda in campo Hateboer mentre Caldara si accomoda in panchina. In avanti spazio a Ilicic e Zapata.

Torino-Atalanta, le formazioni ufficiali

Ecco gli 11 scelti da Mazzarri e Gasperini per Atalanta-Torino

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Lukic, Meite, Laxalt; Verdi, Berenguer; Belotti. A disposizione: Ujkani, Rosati, Lyanco, Falque, Singo, Edera, Millico, Bremer, Adopo. Allenatore: Mazzarri

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. A disposizione: Rossi, Sportiello, Caldara, Muriel, Piccoli, Malinovskyi, Da Riva, Okoli, Pasalic. Allenatore: Gasperini