La probabile formazione dell’Atalanta: c’è Zapata al centro dell’attacco

Probabile formazione Atalanta / Gasperini ritrova Hateboer sulla fascia destra per la sfida al Torino, a sinistra confermato Gosens

L’Atalanta cerca la svolta in casa del Torino sabato sera nel terzo anticipo della terza giornata di Serie A 2019/2020, i nerazzurri dopo il sorprendente e inaspettato ko subito a Bergamo contro la SPAL di Leonardo Semplici vogliono rialzare la china e riagguantare il quarto posto della classifica, scavalcati dalla Roma di Fonseca nell’ultimo turno. Per la squadra di Gasperini importante il ritorno sulla fascia destra di Hans Hateboer, dopo il turno di squalifica, considerata anche l’assenza di Castagne. In attacco contro il Toro sarà sfida nella sfida con Zapata (6 gol segnati fino a questo momento), contro il Gallo Belotti (autore di 9 gol di cui 5 su rigore). Il colombiano sarà supportato da Gomez e Ilicic.

Caldara rischia la panchina

Sabato sera contro il Torino Gasperini si affiderà al consueto 3-4-1-2; il tecnico di Grugliasco manderà di nuovo a difendere la porta dei nerazzurri Gollini, mentre in difesa potrebbe esserci spazio per Toloi, Djmsiti e Palomino con conseguente panchina per il neo acquisto Caldar. A centrocampo De Roon e Freuler favoriti su Pasalic mentre sulla fascia sinistra confermato Gosens, autore fino a questo momento di una splendida stagione.

Probabile formazione Atalanta

Probabile formazione Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. A disposizione: Sportiello, Rossi, Caldara, Okoli, Da Riva, Malinovskyi, Pasalic, Piccoli, Muriel. Allenatore: Gasperini

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Castagne.