La probabile formazione del Torino: confermato Verdi, Millico può trovare spazio - Toro.it

Probabile formazione Torino / Scelte quasi obbligate per Mazzarri, soprattutto a centrocampo dove pesano le tante assenze

“Verdi ha la fiducia di tutti: dell’allenatore, della società e anche dei compagni”. Con queste parole Mazzarri si è espresso in conferenza stampa parlando del suo numero 24, lasciando intendere che domani contro l’Atalanta sarà nuovamente titolare. Il tecnico granata non cambia l’attacco, pur sapendo di poter contare su un Millico in grande spolvero (come ha dimostrato di essere sia nei supplementari contro il Genoa, sia contro il Sassuolo) e su un Falque ormai recuperato dall’infortunio, anche se non ancora al top della condizione. Spazio dunque a Berenguer al fianco di Verdi e a Belotti come punta centrale nel 3-4-2-1.

Torino: Djidji verso la conferma in difesa

Conferme anche in difesa, con il terzetto composto da Izzo, Nkoulou e Djidji che si schiererà davanti al solito Sirigu. A centrocampo le scelte per l’allenatore sono invece obbligare, con De Silvestri che agirà sulla fascia destra, Laxalt su quella sinistra, mentre in mediana ci sarà la coppia composta da Lukic e Meité. Lyanco, in caso di necessità, è pronto ad adattarsi al ruolo di centrocampista: come vi abbiamo raccontato, in settimana Mazzarri lo ha infatti provato in questo ruolo per lui inedito.

Se Lyanco sarà della partita solo in caso di necessità, chi invece potrebbe trovare spazio a gara in corso è Millico. Come detto in precedenza il numero 22 è in un buon momento di forma e per questo Mazzarri potrebbe dargli a gara in corso. Millico, tra l’altro, lo scorso anno aveva esordito in serie A proprio nella partita casalinga del Torino contro l’Atalanta.

La probabile formazione de Torino

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Meité, Lukic, Laxalt; Verdi, Berenguer; Belotti. A disposizione. Ujkani, Rosati, Lyanco, Bremer, Singo, Adopo, Falque, Millico, Edera. All. Mazzarri.

Squalificati: Aina, Rincon

Indisponibili: Ansaldi, Baselli, Parigini, Zaza.