Lyanco è tornato al top: e Mazzarri lo prova a centrocampo

Torino in emergenza in mezzo al campo per la partita contro l’Atalanta: Mazzarri valuta la possibilità di avanzare in mediana Lyanco

Tomas Rincon squalificato, Daniele Baselli di nuovo ko: per la partita contro l’Atalanta Walter Mazzarri non ha nemmeno la possibilità di schierare a centrocampo uno tra Cristian Ansaldi e Diego Laxalt (come già fatto anche nel recento passato) per via delle assenze varie per quanto riguardo le fasce. E’ così che per ovviare a quella che è una vera e propria emergenza in mezzo al campo (solo Sasa Lukic e Soualiho Meité sono disponibili) il tecnico granata ha in settimana provato Lyanco nella posizione di mediano.

Lyanco: l’infortunio è alle spalle

Il brasiliano ha ormai smaltito l’infortunio al ginocchio patito con la propria nazionale lo scorso novembre (infortunio causato da un’entrataccia di un avversario), ha lavorato anche con un preparatore personale per ritrovare il prima possibile la migliore condizione fisica e, ora, è pronto a dare il proprio contributo alla causa granata. Sia che venga impiegato in difesa, sia a centrocampo per sopperire alle varie assenze.

Fino a questo momento l’esperienza di Lyanco al Torino non è stata molto fortunata: prima il grave infortunio al piede, poi quello al ginocchio. In mezzo un’esperienza positiva in prestito al Bologna, dove ha mostrato quelle grandi qualità che i tifosi granata in questi anni hanno potuto solo intravedere. Le sue qualità, sia tecniche che fisiche, non sono però in discussione e se la malasorte la smetterà di dargli il tormento potrà finalmente mostrarle.

Torino, respinte le offerte di Galatasaray e Wolfsburg

D’altronde non è un caso che sia la scorsa estate che in questa sessione di mercato diverse società abbiano palesato il proprio interesse per il giocatore: Galatasaray e Wolfsburg sono state le ultime a muoversi per il difensore ma il Torino non è intenzionato a cedere il giocatore (soprattutto ora che la cessione di Kevin Bonifazi alla Spal è ormai cosa fatta). Ora sta a Lyanco dimostrare che la scelta di confermarlo è stata più che giusta.