Bonifazi, lo stipendio: ecco quanto guadagna il difensore del Torino

Kevin Bonifazi, difensore del Torino e alla Spal nell’ultima stagione, ha un contratto fino al 2022 con il club granata. Ecco quanto guadagna

Kevin Bonifazi è uno dei nomi più caldi del calciomercato estivo 2019. Il difensore classe 1996 è di proprietà del Torino – con cui ha un contratto fino al 2022 -, che nella stagione 2018/2019 lo ha ceduto in prestito alla Spal. A Ferrara, lui si è messo di nuovo in mostra (era già stato alla corte di Semplici nel 2016/17, con gli spallini in Serie B), attirando su di sé gli occhi di molte squadre di Serie A. Sul finire di giugno, è andato in scena il botta e risposta tra il club granata e gli estensi: prima il riscatto esercitato dai biancazzurri, poi il controriscatto da parte di Cairo e Bava. Il tutto mentre il centrale si trovava impegnato nell’Europeo Under 21 con gli azzurrini di Di Biagio, una spedizione poi terminata tra le lacrime dopo l’eliminazione nella fase a gironi.

Bonifazi, lo stipendio del difensore classe 1996

Bonifazi potrebbe dunque lasciare il Torino nel corso di questa sessione di mercato. Le valutazioni sono in corso, ma i vertici granata – d’accordo con mister Mazzarri – preferirebbero sacrificare lui (a fronte di un’offerta importante) e non gli altri prezzi pregiati della difesa come Izzo, Nkoulou o Lyanco.

Come detto, il difensore cresciuto tra il Siena e il Torino Primavera, con cui ha vinto lo scudetto nel 2014/15, ha un contratto in scadenza nel giugno 2022, rinnovato per l’ultima volta nel 2017. Il suo stipendio si aggira invece attorno ai 300 mila euro annui.

Da Miss Italia ad Angela Nasti: la vita privata

Non solo le esperienze con Spal, Nazionale Under 21 e Torino (oltre a quelle, meno proficue, in prestito a Benevento e Casertana): Bonifazi ha fatto parlare di sé anche per la sua movimentata vita sentimentale.

Dapprima la relazione con Miss Italia 2015, Alice Sabatini, quando militava nella Casertana. Ora invece, ad essere balzata agli onori delle rosee cronache, è la sua presunta liaison con la tronista di Uomini e Donne Angela Nasti. I due hanno prima pubblicato delle storie su Instagram dalla stessa pizzeria di Napoli, poi sono stati ripresi assieme al mare. Di dubbi sembrano essercene ormai pochi.