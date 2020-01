Verdi e il gol perduto: Mazzarri da lui vuole di più - Toro.it

A secco di gol da 25 partite di Serie A, Simone Verdi non ha ancora segnato con la maglia del Torino. Contro l’Atalanta giocherà, e Mazzarri…

Il brivido e la gioia improvvisa: è dal 31 marzo 2019 che Simone Verdi non sente su di sé i miracolosi effetti dell’adrenalina del gol – che, ci perdoni la scienza, ha per noi caratteristiche chimiche tutte particolari. Si giocava Roma-Napoli, finì 1-4 e il fantasista ora del Torino segnò una delle reti con il noto rigore in movimento, propiziato da Fabian Ruiz. Da lì in poi 25 partite in Serie A – le ultime coi partenopei, le 18 col Toro – con almeno un minuto in campo: e uno zero che lo tormenta. A Reggio Emilia, nella sfida contro il Sassuolo, il gol lo ha solo sfiorato (se l’è mangiato, anzi). E tra le righe Mazzarri ha ammesso che proprio quella monumentale occasione sprecata è rimasta negli occhi al ragazzo, poi calato – e sostituito – a inizio ripresa.

Verdi e quelle sostituzioni (discusse) di Mazzarri

Sostituito, appunto. Di nuovo. Una settimana prima, di fronte al Bologna, WM lo aveva tolto dopo un’ora. In tutta risposta il 24 si era imbestialito: la multa, poi le scuse e la pace. Ma anche la dimostrazione tangibile di un peso che sulle spalle c’è.

Da un lato quei 25 milioni – in parte sborsati e in parte da sborsare – con cui il Toro l’ha strappato al Napoli in estate, che obbligano a incantare; dall’altro, ma ben legate, le critiche: da lui ci si aspetta di più, non foss’altro per quel talento che porta incarnato nei piedi (in tutti e due, egualmente).

Occasione Atalanta: quanto manca il gol!

Verdi giocherà dal primo minuto contro l’Atalanta, e non potrebbe essere altrimenti: senza Rincon, squalificato, e Baselli (ieri incappato in un nuovo infortunio), è tramontata anche l’ipotesi di 3-5-1-1, con Berenguer alle spalle di Belotti e un centrocampo rinforzato.

Obiettivo: allontanare il tormento dello zero. Zero gol nelle ultime venticinque partite di A e sui quindici tiri tentati in questo campionato (di cui solo cinque in porta). Per fortuna c’è il tre, il numero degli assist fin qui realizzati. Ma non bastano a nessuno, né a lui né ai tifosi né a Mazzarri. E’ tempo di accendere la luce, altrimenti saranno sostituzioni e fischi. E altre intime arrabbiature, crediamo, evitabili.