Le formazioni ufficiali di Torino-Cittadella: Juric non fa turnover, in attacco Vlasic e Radonjic, in porta c’è Milinkovic-Savic

Sarà stato per il derby perso o per la delusione, ma per la gara di questa sera contro il Cittadella Juric non ha rivoluzionato la squadra. Al contrario, riposano solo Djidji e Rodriguez ma per il resto la formazione è quella dei titolari, con Singo e Vojvoda sulle fasce e Vlasic e Radonjic sulla trequarti.

Le formazioni: ecco chi gioca

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Zima, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Lukic, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Pellegri. A disposizione: Berisha, Gemello, Bayeye, Karamoh, Rodriguez, Ilkhan, Lazaro, Adopo, Seck, Djidji, Aina, Garbett, Miranchuk, Linetty. Allenatore: Juric.

Cittadella (4-3-3): Maniero; Cassandro, Frare, Del Fabro, Felicioli; Pavan, Danzi, Branca; Embalo, Magrassi, Tounkara. A disposizione: Manfrin, Visentin, Antonucci, Beretta, Vita, Donnarumma, Mattioli, Ciriello, Carriero, Mastrantonio, Lores Varela. Allenatore: Gorini.