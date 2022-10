Torino-Cittadella, diretta della partita di Coppa Italia 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Sedicesimi di finale di Coppa Italia: Torino-Cittadella è una delle sfide che mette in palio un posto tra le sedici che poi si affronteranno agli ottavi. A tre giorni dal derby la squadra di Juric tornerà in campo con l’obiettivo di riscattarsi dopo una prestazione incolore e l’ennesimo ko in una stracittadina. Di fronte una squadra di B ma pur sempre insidiosa: sono quelle sfide che esaltano chi gioca tra i cadetti. Per la sfida di stasera il tecnico croato risparmierà qualche titolarissimo anche se non sarà un turnover che coinvolgerà l’intera squadra. Segui in diretta Torino-Cittadella su Toro.it.

Torino-Cittadella: il prepartita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI TORINO-CITTADELLA

Ore 19.15 Mancano meno di due ore al fischio d’inizio di Torino-Cittadella. Pochi tifosi intorno allo stadio, dove i pullman delle due squadre sono attesi nei prossimi minuti. Grande curiosità per quello che sugli spalti accadrà dopo la delusione del derby. Non ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, al contrario: i tifosi tuttavia si aspettano una reazione dopo la sconfitta con la Juventus.

Torino-Cittadella: le probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Berisha; Adopo, Zima, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilkhan, Vojvoda; Seck, Karamoh; Pellegri. A disp.: Milinkovic-Savic, Gemello, Djidji, Rodriguez, Schuurs, Bayeye, Aina, Lazaro, Garbett, Lukic, Linetty, Radonjic, Vlasic, Miranchuk. All. Juric.

Cittadella (4-3-1-2): Maniero; Mattioli, Visentin, Frare, Donnarumma; Vita, Danzi, Branca; Antonucci; Tounkara, Beretta. A disp.: Kastrati, Manfrin, Perticone, Felicioli, Del Fabro, Cassandro, Carriero, Pavan, Mastrantonio, Embalo, Varela, Asencio, Magrassi. All. Gorini.

Torino-Cittadella: dove vederla in tv e streaming

Torino-Cittadella in diretta sarà trasmessa in chiaro da Mediaset, canale 20. Sarà possibile seguire la partita anche in streaming su Mediaset Infinity, da Smart tv, tablet o smartphone.

Torino-Cittadella: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione

Torino-Cittadella: la diretta

Calcio d’inizio alle 21