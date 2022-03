Le formazioni ufficiali di Torino-Inter, sfida delle 20.45: c’è Buongiorno in difesa al posto di Rodriguez, in attacco Belotti

Il virus influenzale ha colpito per ultimo Zaza, inizialmente tra i convocati ma costretto a dare forfait nel pomeriggio. Juric recupera Rodriguez ma manda in campo Buongiorno, c’è Pobega al fianco di Brekalo sulla trequarti alle spalle di Belotti, Mandragora ritrova Lukic. Inzaghi sceglie Lautaro con Dzeko, Vecino in mezzo al campo al posto dA seguire le formazioni ufficiali.

Torino-Inter: ecco chi gioca

Torino (3-4-2-1): Berisha; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. A disposizione: Milan, Gemello, Izzo, Pjaca, Rodriguez, Ansaldi, Sanabria, Ricci, Warming, Linetty. Allenatore: Juric

Inter (3-5-2): Handanovic; Ranocchia, Skriniar, Bastoni; Darmian, Barella, Vecino, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. A disposizione: Cordaz, Radu, Dumfries, Gagliardini, Sanchez, Kolarov, Gosens, Correa, Vidal, Dimarco, D’Ambrosio, Caicedo. Allenatore: S. Inzaghi