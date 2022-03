Ecco i calciatori convocati in vista di Torino-Inter, sfida che andrà in scena alle 20.45 al Grande Torino

Defezioni da una parte e dall’altra. In vista di Torino-Inter sia Inzaghi che Juric non avranno a disposizione l’intera rosa. Per i nerazzurri due defezioni, quella di De Vrij e di Brozovic, mentre i granata, reduci da una settimana costellata dall’influenza, fanno i conti con chi ha recuperato e con chi no (come Zima). A seguire l’elenco dei convocati.

Torino-Inter, i convocati di Juric

Oltre ai lungodegenti Fares, Praet e Edera, per la partita contro l’Inter il tecnico del Torino Ivan Juric deve fare a meno di altri 5 giocatori: Milinkovic-Savic, Aina, Zima, Seck e Pellegri.

Portieri: Berisha, Gemello, Milan

Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Djidji, Izzo, Rodriguez, Singo, Vojvoda

Centrocampisti: Linetty, Lukic, Mandragora, Pobega, Ricci

Attaccanti: Belotti, Brekalo, Pjaca, Sanabria, Warming, Zaza

Torino-Inter, i convocati di Inzaghi

In attesa di comunicazione