Il duello di Torino-Inter / Tornano a sfidarsi Edin Dzeko e Gleison Bremer: all’andata il brasiliano vinse la sfida

È di nuovo tempo di calcio per il Torino di Juric, che stasera affronterà l’Inter di Inzaghi. Reduci da un insipido zero a zero, i granata cercheranno il colpo gobbo per risollevarsi dalla crisi che li ha colpiti nell’ultimo periodo. Tra i giocatori chiave a cui si affiderà Juric, c’è ancora una volta Gleison Bremer, che ha ormai da tempo preso le chiavi della difesa. Lui che tra le sue vittime preferite ha i grandi attaccanti, dovrà tenere a bada Edin Dzeko questo volta. Il campo sarà quindi spettatore e al contempo giudice di uno dei duelli più belli.

Dzeko, tra i nerazzurri più attivi sotto porta

Da un lato un uomo che è diventato una vera e propria barriera umana, dall’altro una macchina da gol: due settori di campo opposti e fisicità che non manca di certo per il brasiliano e il bosniaco, pronti a sfidarsi a suon di botta e risposta. L’attaccante nerazzurro è al settimo posto nella classifica marcatori di Serie A, con le sue dodici reti segnate in ventisei partita. Resta però uno dei più proficui in casa Inter: se il capocannoniere sul fronte campionato resta Lautaro Martinez, i due condividono la vetta del podio per quanto riguarda il totale dei gol: sono sedici a testa quelli realizzati, contornati da diversi assist (otto solo per il bosniaco).

Bremer, il re dei recuperi di Serie A

Davanti a lui c’è però uno dei difensori più forti d’Europa in questo momento: Gleison Bremer. Sul suo libretto, ha già aggiunto all’andata il nome di Dzeko, assieme a quelli di Vlahovic, Immobile e Scamacca e non si tirerà indietro da spuntarlo per la seconda. Dominante sul fronte recuperi con 353 all’attivo, è difficilmente superabile. La sua capacità di leggere il gioco gli permette infatti di anticipare le mosse dell’avversario e trovarsi nel posto giusto al momento giusto. Chissà se il suo avversario avrà preso le giuste contromisure per questa volta.