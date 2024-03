Adriano Galliani ha parlato in sostituzione di Raffaele Palladino, particolarmente nervoso al termine della gara

Al termine della partita, Adriano Galliani, ai microfoni di Dazn, si è fortemente lamentato per l’arbitraggio di Aureliano, spiegando anche il silenzio stampa di Palladino: “Palladino ha uno stato d’animo di un certo tipo e preferisce non parlare, per questo ci sono io. Non c’è nessun nervosismo, ci sono diversi episodi ma ho troppi anni per lamentarmi di un arbitro. Le immagini ci sono, io ho rispetto di chi compra i diritti dunque sono qui. Ovviamente non siamo contenti della direzione arbitrale di oggi ma non vogliamo fare accuse. Da vecchio dirigente per me quello di Lovato è rigore. Ne è arrivato un altro al Toro e c’è stata l’espulsione di Pessina ma io non voglio polemizzare. Il Monza ha giocato una buona partita, abbiamo tenuto anche in 10. Siamo una buonissima squadra e continuiamo su questo cammino. Avere 42 punti è un grandissimo risultato, credo che il Monza quest’anno stia facendo un grande campionato. Non dobbiamo sciuparlo se un arbitro sbaglia”.

Galliani: “Tre episodi chiave ci sono girati male”

Sull’arbitraggio Galliani ha aggiunto: “Oggi sono perplesso perché non meritavamo di perdere. In tre episodi chiavi tutti e tre ci sono girati male. Un rigore che abbiamo subito, uno che non abbiamo avuto e un’espulsione. Il Torino si diceva che aveva tutta una serie di cose a suo sfavore, io non ho voglia di fare la stessa cosa. Dunque silenzio pasquale”.