Gasperini: "Grande primo tempo. Volevamo una prestazione così" - Toro.it

Il tecnico dell’Atalanta Gasperini commenta la vittoria contro il Torino: “Dopo la sconfitta contro la Spal i ragazzi volevano fare una grande prestazione”

Non può che essere entusiasta Gasperini, che commenta così la grande prestazione della sua Atalanta: “E’ stato un primo tempo straordinario. La sconfitta di lunedì contro la Spal ha lasciato il segno e i ragazzi volevano fare una prestazione importante. Il secondo tempo, all’inizio il Torino ha avuto anche le due uniche occasioni per fare gol poi abbiamo trovato il 4 e 5 gol in un attimo e la partita si è chiusa. Gosens? Ha fatto altri gol simili. Noi prepariamo molto i calci piazzati che erano la nostra forza. Adesso non riusciamo più a segnare su palla inattiva ma poi facciamo questi gol. Forse dobbiamo preparare meno gli schemi e più queste cose (ride)“

Gasperini: “Ilicic è fondamentale. Zapata ritorno importante”

Non è facile per noi esprimerci con continuità, anzi credo lo stiamo facendo molto bene. Se facessimo sempre così giocheremmo a fianco delle primissime. Dobbiamo essere contenti anche se ogni tanto facciamo difficoltà o abbiamo dei cali fisici a volte. Anche con le primissime, con le grandi, siamo riusciti a fare ottime partite. Zapata e Ilicic? Parla il campo. Ilicic è determinante in zon gol sia come realizzatore sia come riferimento per il gioco. Per gli avversari è difficile prendergli le misure, se ha spazi può capovolgere il campo. Attorno a lui e al Papu nasce il nostro gioco ma non posso non elogiare tutta la squadra. E Zapata nel girone di ritorno per noi sarà un ritorno importantissimo.