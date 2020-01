Primo tempo / L'Atalanta passeggia sul Toro: 3-0 il parziale - Toro.it

Dopo i primi 45′ l’Atalanta è avanti 3-0 sul Torino: Ilicic, Gosens e Zapata (su rigore) decidono al momento la partita del Grande Torino

Un primo tempo che ha visto il Toro completamente in balia dell’Atalanta. Non ha potuto, come a volte è capitato in passato, stupire Gasperini con qualche mossa a sorpresa. Mazzarri ha dovuto scegliere la formazione stra-annunciata: solo due esterni a disposizione, solo due mediani. E così l’undici è quello che tutti immaginavano, con Verdi e Berenguer dietro Belotti e con Millico ancora una volta ad accomodarsi in panchina. Anche l’Atalanta è quella che molti si aspettavano, anche se forse qualcuno sperava che il Toro non andasse sotto di due gol in meno di mezz’ora. Invece la squadra di Gasperini (beccato dai tifosi granata nei primi minuti) fa quello che aveva preparato e non sembra sforzarsi nemmeno più di tanto. Prima Palomino porta via il pallone ad un ingenuo Laxalt, servendo in mezzo Ilicic, poi Gosens da fuori batte Sirigu sugli sviluppi di un angolo. E il Toro? Reazione minima sull’1-0, quasi nulla dopo il raddoppio, quantomeno no sufficiente ad impensierire la retroguardia nerazzurra. E nel finale di primo tempo il 3-0, su rigore.