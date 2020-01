LIVE Torino-Atalanta: formazioni e prepartita in diretta - Toro.it

Torino-Atalanta, diretta della partita del campionato di Serie A 2019/2020: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Anticipo del sabato sera tra due squadra in cerca di riscatto dopo gli ultimi risultati. Torino-Atalanta, la sfida valida per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A 2019-2020 vedrà di fronte i nerazzurri di Gasperini, reduci dal ko contro la Spal, e i granata di Mazzarri che una settimana fa esatta hanno lasciato tre punti sul campo del Sassuolo. Occasione per rilanciarsi in classifica, pur in posizioni diverse, per tutte e due: nella gara di andata era stato il Toro ad imporsi 3-2 sul neutro di Parma. Segui in diretta Torino-Atalanta su Toro.it.

Torino-Atalanta: il prepartita

Ore 18.30 Ancora poco movimento intorno allo stadio Grande Torino. Mancano infatti più di due ore al fischio d’inizio del match tra Torino e Atalanta in programma alle 20.45. I pullman di granata e nerazzurri arriveranno allo stadio intorno alle 19.15, poi i giocatori dopo la ricognizione rientreranno negli spogliatoi per prepararsi al riscaldamento. Come già accaduto nelle precedenti sfide casalinghe, i gruppi organizzati della curva Primavera non saranno presenti in quel settore. Questa mattina, al Filadelfia, è stato esposto uno striscione contro il tecnico del Torino, Walter Mazzarri. Dopo il ko di Reggio Emilia si attende anche la risposta del tifo granata, a tre giorni da una sfida delicata come quella di Coppa Italia.

Torino-Atalanta: probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Torino e Atalanta.

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Meité, Lukic, Laxalt; Verdi, Berenguer; Belotti. A disposizione. Ujkani, Rosati, Lyanco, Bremer, Singo, Adopo, Falque, Millico, Edera. Allenatore: Mazzarri.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. A disposizione: Sportiello, Rossi, Caldara, Okoli, Da Riva, Malinovskyi, Pasalic, Piccoli, Muriel. Allenatore: Gasperini

Torino-Atalanta: dove vederla in tv e streaming

La sfida tra Torino e Atalanta sarà trasmessa in diretta su Dazn, il servizio streaming che ospita tutti i posticipi del sabato sera del campionato di Serie A, oltre alla gara delle 12.30 della domenica e di una delle 15.

Torino-Atalanta: formazioni ufficiali

Torino-Atalanta: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 20.45