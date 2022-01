La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini in vista di Atalanta-Torino, match valido per la prima giornata del girone di ritorno

Anno nuovo e nuove sfide per il Torino, che domani affronterà l’Atalanta nella prima giornata del girone di ritorno. Un match che vede scontrarsi l’allievo contro il maestro ma questa volta tra gli occhi vigili del pubblico di Bergamo. Il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini ha commentato così la sfida che attende i suoi: “Sarà un match importante per noi. Domani conterà molto il risultato, speriamo che venga fuori una gran partita. Juric mette in difficoltà tutti, è sempre stato un allenatore in campo, esprimeva il concetto di fase difensiva, ma anche quello di pressing. Era un giocatore che non sopportava di vedere la palla nei piedi degli avversari, andava ad aggredire anche il portiere. È riuscito ad esprimere questo concetto al meglio, che per me è una cosa straordinaria. Le caratteristiche del Torino come società sono simili a quelle di Ivan. Penso sia l’allenatore giusto per i granata, farà bene se sarà supportato come è stato per me qui a Bergamo“.

Gasperini: “Situazione che colpisce tutti. Dobbiamo reagire”

Sugli assenti e la situazione attuale: “Noi dobbiamo affrontare la ripresa con un piglio giusto e con la determinazione. Il calendario asimmetrico potrebbe essere una novità positiva, anche se non mi piace che non ci siano scontri diretti nella fase finale. Bisognerebbe averne di più, tanti voglioni i playoff. Il Covid? Quella che stiamo vivendo è una situazione che colpisce tutti, abbiamo reagito due anni fa, dobbiamo farlo anche ora. Siamo dispiaciuti, c’è meno pubblico negli stadi e la contagiosità e molto alta, ma per fortuna i giocatori sono meno sintomatici. Domani non avrò a disposizione Zapata e Gosens, entrambi infortunati, e Freuler, che è squalificato. Saranno assenti anche Musso e Palomino che sono risultati positivi“.

Il tecnico della Dea: “Boga ottimo acquisto. Muriel può fare tutto”

Su Boga e Muriel: “Boga? La società ha preso un ottimo calciatore. Andiamo a coprire un ruolo in cui siamo scoperti, avremo un giocatore in più. L’unico rammarico è che dobbiamo aspettare. Il suo arrivo non riguarda per nulla Muriel, è un giocatore importantissimo. Col Villarreal è stato sfortunato ma è un giocatore brillante. Ha finito in crescendo ed esrpimendo le sue caratteristiche per quanto riguarda la condizione. Lui può fare tutto. Non possiamo fare raffronti col passato, bisogna pensare al presente: prima della pausa c’era la sensazione di avere un giocatore pronto, può darci molto. Le migliori stagioni sono state quelle in cui è stato presente in tutte le gare, qualche volta entrando dall’inizio o a gara in corso: così è stato un giocatore protagonista, abbiamo bisogno di quel Muriel lì, in quelle condizioni ci può dare un aiuto. Quando ci sono più soluzioni è difficile che un attaccante giochi tutta la partita, non lo fa nessuno. Abbiamo trovato un buon equilibrio che ci ha portati a realizzare tanti gol. È questa la cosa più importante rispetto alle esigenze del singolo“

Gasperini: “Il mercato è appena cominciato”

Sul mercato: “Piccoli e Muriel insieme? Difficile, ache se a gara in corso tutto può essere, come è successo nel finale del match d’andata. Avete capito bene come gioca l’Atalanta e quali sono le combinazioni in attacco. Mercato finito con Boga? Qualunque squadra è sul mercato, ma non può essere finito il 5 gennaio. È appena iniziato. Le operazioni possono essere fatte fino al 31 gennaio, ogni società ha la giusta attenzione. Non è un mercato facile per nessuno, tutti stanno lavorando attentamente, poi sono molto più numerose le chiacchiere degli affari, ma è sempre stato così. Piccoli e Miranchuk trattenuti? Sono situazioni di mercato alle quali non posso rispondere. Piccoli è indispensabile fin quando non ci sarà Zapata. Miranchuk è qua, è stato utilizzato. Gosens? Ha fatto tanti gol durante la scorsa stagione, ci è mancato per parecchio tempo e sarà quindi un acquisto. Gosens è Gosens, siamo in un periodo d’emergenza, magari tra una settimana o due ci sarà una situazione diversa, ma succede a tutte le squadre“.