Al termine di Inter-Torino 1-0, l’allenatore granata Ivan Juric ha commentato così la sconfitta subita dalla sua squadra

Il Torino è uscito da San Siro con una sconfitta. Il tecnico Ivan Juric ha così commentato l’1-0 subito contro l’Inter, partendo dal confronto col presidente dopo il fischio finale: “Con Cairo abbiamo fatto il punto sulla squadra cercando di capire dove possiamo migliorare, tanto vanno bene ma ce ne sono alcune da migliorare appunto. Cosa manca contro le big? Guardandola così i nostri attaccanti fanno meno la differenza contro le grandi rispetto a quello che fanno contro le piccole. La mia squadra è complessa, bisogna fare le cose giuste senza fare danni”. Poi ancora: “Stiamo bene in campo e facciamo tante cose bene ma manca un po’ di amore, i giocatori devono migliorare nelle scelte, in alcune partite riusciamo in altre, specie col 3-5-2 di fronte, riusciamo meno. Le prestazioni le abbiamo fatte sempre. Manchiamo nel fare le scelte giuste, serve qualcuno che lo faccia ma senza fare danni. Dal mercato? Se c’è possibilità sì, vorrei alzare la qualità perché con squadre del nostro livello riusciamo ma ci manca qualcosa per farlo contro le grandi”.

Juric sul mercato

Ancora sul mercato: “Adesso vedremo, all’inizio non sono stato capito molto, il club arriva da anni con grandi investimenti e pochi risultati. Normale ci sia un po’ di paura. Nella mia testa è tutto chiaro, loro sentono il mio pensiero, vedono quello che vedo io, spero che apprezzino quanto fatto fino ad ora. Ci manca Belotti certo, è forte, non lo abbiamo mai avuto, non è l’attaccante che manca ma più qualche metro più indietro”.